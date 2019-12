Die Proteste in Hongkong sorgen für wachsende Spannungen zwischen China und den USA.

Das chinesische Außenministerium teilte in Peking mit, US-Marineschiffen bleibe die Einfahrt in den Hafen der Sonderverwaltungszone verwehrt. Begründet wurde dies mit zwei US-Gesetzen zur Unterstützung der Pro-Demokratie-Bewegung in Hongkong.



Außerdem erließ China Sanktionen gegen die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Diese fördere extremistische und gewalttätige Proteste in Hongkong, betonte die Sprecherin des Außenministeriums.