Die chinesische Führung hat Details zum umstrittenen Sicherheitsgesetz für Hongkong bekanntgegeben.

Demnach sieht das Gesetz unter anderem vor, dass China in der Sonderverwaltungszone ein nationales Sicherheitsbüro einrichten kann. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldet, soll es Geheimdienstinformationen sammeln können und sich mit Verbrechen gegen die nationale Sicherheit befassen. Dafür sollen besondere Richter ernannt werden. Die Menschenrechte sowie die Rede- und Versammlungsfreiheit blieben gewahrt, heißt es weiter.



Es wird erwartet, dass das Gesetz noch vor den Wahlen in Hongkong Anfang September in Kraft tritt. Die seit rund einem Jahr demonstrierende Demokratiebewegung fürchtet durch die Regelung eine weitere Einschränkung der Meinungsfreiheit und der Autonomie Hongkongs. Zuletzt hatten die G7-Staaten gewarnt, das Gesetz berge die Gefahr, den Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme" zu untergraben.