China hat die Reaktion der Europäischen Union auf das so genannte Sicherheitsgesetz in Hongkong verurteilt.

Der Beschluss, den Export in die chinesische Sonderverwaltungszone zu begrenzen, verstoße gegen das grundlegende Prinzip der Nichteinmischung in andere Staaten, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking.



Die EU-Staaten hatten beschlossen, keine Güter mehr nach Hongkong zu liefern, die zur Überwachung oder Unterdrückung der Bevölkerung eingesetzt werden können. Darüber hinaus vereinbarten die EU-Staaten Visa-Erleichterungen für die Bürger Hongkongs.



Das Ende Juni verabschiedete sogenannte Sicherheitsgesetz erlaubt den chinesischen Behörden in Hongkong ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit bedrohen.