China hat der UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet unangemessene Äußerungen zur Lage in Hongkong vorgeworfen.

In einer Erklärung der chinesischen Mission bei den Vereinten Nationen heißt es, Bachelet mische sich in die inneren Angelegenheiten des Landes ein. Zudem würden Randalierer durch sie ermutigt, noch mehr Gewalt anzuwenden. Deren Vorgehen habe nichts mit Menschenrechten oder Demokratie zu tun.



Bachelet hatte in einem Beitrag für die "South China Morning Post" unter anderem angeregt, dass die Berichte über exzessive Polizeigewalt unabhängig untersucht werden sollten. Zudem rief die Hochkommissarin die Regierung in Hongkong zu einem umfassenden Dialog mit den Demonstranten auf, um die Krise zu lösen.



Seit Monaten gibt es in der chinesischen Sonderverwaltungszone Proteste gegen die Regierung. Immer wieder kommt es dabei zu Zusammenstößen mit der Polizei.