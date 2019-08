Der Kommandeur der chinesischen Streitkräfte in Hongkong, Chen Daoxiang, hat die andauernden Ausschreitungen in der Stadt erstmals öffentlich verurteilt.

Das Leben und die Sicherheit der Menschen seien ernsthaft bedroht, sagte Chen einem Zeitungsbericht zufolge. Wie die "South China Morning Post" weiter schreibt, rief Chen dazu auf, die nationale Souveränität, Sicherheit, Stabilität und den Wohlstand Hongkongs zu schützen. Das Militär veröffentlichte dem Blatt zufolge zudem ein Video, in dem unter anderem gezeigt wird, wie Soldaten üben, eine Demonstration aufzulösen. Darin seien auch Panzer zu sehen.



In der chinesischen Sonderverwaltungszone gibt es seit Wochen immer wieder Protestmärsche mit hunderttausenden Teilnehmern, bei denen es zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei kommt. Auslöser war ein inzwischen gestoppter Gesetzentwurf zur Auslieferung mutmaßlicher Krimineller an China.