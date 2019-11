Vor dem Hintergrund andauernder Proteste hat sich Chinas Präsident Xi hinter Hongkongs Regierungschefin Lam gestellt.

Xi sagte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua bei einem Treffen mit Lam in Shanghai, die Zentralregierung habe großes Vertrauen in sie und sei von Ihrer Arbeit und ihrem Führungsteam in Hongkong voll und ganz überzeugt. Wichtigste Aufgabe Hongkongs sei es, die Gewalt einzudämmen und das Chaos in Übereinstimmung mit den Gesetzen zu stoppen.



Seit Juni demonstrieren Bürger der chinesischen Sonderverwaltungszone gegen die Regierung und den wachsenden Einfluss der Pekinger Führung auf die ehemalige britische Kronkolonie. Zuletzt kam es am Wochenende wieder zu Zusammenstößen von Polizei und Demonstranten.