Die chinesische Regierung hat die Festnahme eines Mitarbeiters des britischen Konsulats in Hongkong bestätigt.

Das Außenministerium in Peking teilte mit, der Mann sei in Shenzhen in Gewahrsam genommen worden. Er sei wegen Gesetzesverstößen zu 15 Tagen Haft verurteilt worden.



Zuvor hatte sich das britische Außenministerium besorgt über den Verbleib des Mannes geäußert. Medienberichten zufolge hatte der 28-Jährige am 8. August ein Wirtschaftstreffen in Shenzhen besucht und war danach verschwunden.