In Hongkong haben erstmals seit Beginn der Proteste gegen die Regierung chinesische Soldaten für einen Einsatz ihre Kaserne verlassen - allerdings nicht in Uniform.

Mehrere Medien veröffentlichten Bilder, die Männer der Volksbefreiungsarmee zeigen sollen. Die zivil gekleideten Soldaten beteiligten sich demnach an Aufräumarbeiten. Der Einsatz fand große Beachtung, weil es unter den Bürgern in der Sonderverwaltungszone Befürchtungen gibt, die Zentralregierung in Peking könnte militärisch intervenieren, um die Demonstrationen für einen Erhalt von Freiheitsrechten und Demokratie in der Stadt niederzuschlagen.



Mehr als 10.000 Soldaten der Volksbefreiungsarmee sind seit der Rückgabe der britischen Kronkolonie 1997 an China in Hongkong stationiert. Nach unbestätigten Berichten soll die Truppenstärke aufgestockt worden sein.