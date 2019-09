In Hongkong sind zehntausende Menschen anlässlich des fünften Jahrestags der sogenannten Regenschirmproteste auf die Straße gegangen.

Die Anhänger der Demokratie-Bewegung versammelten sich im Zentrum der Stadt, an dem Ort, an dem 2014 die friedlichen Proteste begonnen hatten. Insgesamt 79 Tage demonstrierten die Aktivisten der Regenschirm-Bewegung für mehr Demokratie und freie Wahlen in Hongkong.



Abseits der großen Kundgebung kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Demonstranten hatten eine wichtige Zufahrtsstraße blockiert und schmissen Steine. Die Polizei setzte Pfefferspray ein und brachte Wasserwerfer in Stellung.



Die Proteste in Hongkong sollen vier Tage dauern. Die Aktivisten wollen so vor den Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung Chinas am Dienstag ein Zeichen setzen.