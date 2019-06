Nach seiner Haftentlassung hat der Hongkonger Bürgerrechtler Wong Regierungschefin Lam zum Rücktritt aufgefordert.

Diese solle ihren Posten ungehend räumen, verlangte Wong. Zugleich kündigte der 22-Jährige an, sich dem Kampf gegen das aufgeschobene Auslieferungsgesetz anzuschließen. Der Demokratie-Aktivist musste eine zweimonatige Haftstrafe absitzen, zu der er im Zusammenhang mit den Protesten der Regenschirmbewegung von 2014 verurteilt worden war. In der chinesischen Sonderverwaltungszone wurden die Proteste auch heute fortgesetzt.



Das umstrittene Gesetz würde den Behörden Hongkongs die Auslieferung Verdächtiger unter anderem nach China ermöglichen. Aktivisten befürchten, dass Regierungskritiker unter einem Vorwand kriminalisiert und aus dem Weg geschafft werden könnten. Regierungschefin Lam hatte die Pläne für das Gesetz als Reaktion auf die Proteste vorläufig gestoppt. Die Demonstranten fordern den endgültigen Verzicht.



Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Liebich, forderte eine deutliche Stellungnahme der Bundesregierung zu den Ereignissen in Hongkong. Die Regierung verhalte sich viel zu still, sagte er im Deutschlandfunk. Es müssten klare Maßstäbe gegenüber China angelegt werden, dabei dürften auch Wirtschaftsinteressen keine Rolle spielen.