Hongkonger Demokratie-Aktivosten haben Bundeskanzlerin Merkel offenbar um Hilfe gebeten.

Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge hat der Anführer der Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone, Wong, Merkel einen offenen Brief geschrieben. Darin bittet er in seinem und im Namen anderer Aktivisten um Beistand. Die Bürger Hongkongs plädierten für demokratische Prinzipien und versuchten, ihr Anliegen einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen, heißt es darin. Wong erinnert in dem Brief auch an die persönliche Geschichte Merkels: Sie sei in der DDR aufgewachsen und habe Erfahrungen aus erster Hand über den Schrecken einer diktatorischen Regierung gemacht.



In Hongkong wird seit Wochen gegen die chinesische Zentralregierung demonstriert, immer wieder kommt es zu Gewaltausbrüchen.