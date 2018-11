Zum Auftakt des Prozesses gegen Anführer der Demokratie-Bewegung in Hongkong haben die Angeklagten auf nicht schuldig plädiert.

Vor einem Gericht in der chinesischen Sonderverwaltungszone wiesen die drei Gründer von "Occupy Central" den Vorwurf der Störung der öffentlichen Ordnung zurück (Audio-Link). Sie hatten die Bewegung für politische Reformen 2013 gegründet. Später schlossen sie sich den sogenannten Regenschirm-Aktivisten an, die für mehr Mitbestimmung in Hongkong demonstriert hatten. Ingesamt stehen neun Personen vor Gericht. Ihnen drohen bis zu sieben Jahre Haft.