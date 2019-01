Die Demokratiebewegung in Hongkong hat das neue Jahr mit einer Protestkundgebung eingeläutet.

Mehrere tausend Demonstranten forderten mehr Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Der örtlichen Verwaltung warfen sie Kungelei mit der Regierung in Peking und den Großunternehmen vor.



Die frühere britische Kronkolonie war 1997 an China zurückgeben worden. Peking sagte im Gegenzug eine weitreichende innere Autonomie für 50 Jahre zu. Die Opposition wirft der chinesischen Regierung jedoch vor, sich zunehmend in Hongkongs Angelegenheiten einzumischen und damit die Autonomievereinbarungen zu verletzen.