Einen Tag nach den schweren Ausschreitungen in Honkong haben tausende regierungskritische Demonstranten das Gelände des internationalen Flughafens in der chinesischen Sonderverwaltungszone belagert.

Wie Korrespondenten berichten, versammelten sich Aktivisten auf einem Parkplatz außerhalb des Gebäudes. Zuvor hatte die Flughafenverwaltung eine einstweilige Verfügung gegen Demonstrationen auf dem Gelände erwirkt. Die Polizei riegelte Zugänge mit hohen Zäunen ab. Die Demonstranten blockierten zudem die Zugverbindungen zum Flughafen.



Vor drei Wochen hatten Aktivisten den Flughafen belagert, so dass der Betrieb für zwei Tage gestoppt werden musste. Gestern war es in Hongkong zu schweren Ausschreitungen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Die Beamten gingen mit Tränengas gegen Menschen vor, die sich trotz eines Verbots in der Nähe von Regierungsgebäuden versammelt hatten. Eingesetzt wurden auch neue Wasserwerfer, die Demonstranten mit Farbe markieren.