In Hongkong haben sich hunderte Demonstranten vor dem US-Konsulat versammelt.

Sie schwenkten US-Fahnen und Plakate, auf denen sie die USA um Hilfe baten. Washington müsse die Stadt von China "befreien". US-Verteidigungsminister Esper hatte die chinesische Regierung gestern aufgefordert, in Hongkong Zurückhaltung zu üben. Am Samstag war es erneut zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen, als Demonstranten Einkaufszentren sowie U-Bahn-Stationen besetzten. Bislang gab es jedoch deutlich weniger Gewalt als am vergangenen Wochenende.