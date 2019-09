In Hongkong haben Demonstranten erneut den Berufsverkehr behindert.

In einigen U-Bahnstationen blockierten sie die Türen der Züge und verhinderten so die Weiterfahrt. Es kam zu erheblichen Verspätungen. Die Protestbewegung rief zudem zu einem neuen Generalstreik auf. Auch an den Universitäten, wo nach der Sommerpause heute das Semester wieder beginnt, sind Protestaktionen angekündigt. Studenten und Studentinnen planen einen zweiwöchigen Uni-Boykott. - Am Wochenende war es erneut zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Medien berichten von zahlreichen Verletzten sowie Festnahmen. In Hongkong gibt es seit drei Monaten Massenproteste gegen eine wachsende Einflussnahme Pekings.