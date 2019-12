In Hongkong haben Demonstranten ihre Proteste gegen die Regierung fortgesetzt.

Die Teilnehmer riefen die Menschen in der chinesischen Sonderverwaltungszone dazu auf, auch im kommenden Jahr für mehr Demokratie auf die Straße zu gehen. Für den morgigen Neujahrstag ist ein weiterer Protestmarsch geplant, zu dem die Organisation "Civil Human Rights Front" aufgerufen hat. Die Gruppe hatte zuletzt eine Kundgebung mit Hunderttausenden Teilnehmern organisiert. Die Zeitung "South China Morning Post" berichtete, dass rund 6.000 Sicherheitskräfte die Proteste überwachten.



Regierungschefin Lam rief in ihrer Neujahrsansprache zu einem Neuanfang auf. Die Unruhen in den vergangenen Monaten hätten Angst, Enttäuschung und Wut verursacht. Sie appellierte an die Demonstranten, im kommenden Jahr gemeinsam Ordnung und Harmonie wieder herzustellen.