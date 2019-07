In Hongkong protestieren erneut mehrere zehntausend Menschen gegen die Regierung und ihren Umgang mit dem umstrittenen Auslieferungsgesetz.

Demonstrantinnen und Demonstranten versammelten sich in dem Ort Sha Tin, nahe der Grenze zu Festland-China. Erneut wurden Forderungen nach einem Rücktritt von Regierungschefin Lam laut, aber auch nach einer Unabhängigkeit Hongkongs.



Gestern war es nach einer friedlichen Demonstration zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Die Kundgebung in Sheung Shui hatte sich gegen Händler vom chinesischen Festland gerichtet, die sich in Hongkong mit steuerfreien Waren eindecken. Die Hongkonger Regierung verurteilte die Ausschreitungen und warnte vor weiterer Gewalt.