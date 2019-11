In Hongkong haben Demonstranten den dritten Tag in Folge Teile des Berufsverkehrs lahmgelegt.

Auch der Betrieb an zahlreichen U-Bahn-Stationen musste eingestellt werden, weil Aktivisten die Züge an der Weiterfahrt hinderten. Tausende Menschen kamen nicht oder zu spät zur Arbeit. Mehrere Universitäten und Schulen sind auch heute geschlossen. Gestern hatte es an der Chinesischen Universität heftige Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizisten gegeben. Diese dauerten bis weit in die Nacht an. Die Polizei in Hongkong warnte, die Rechtsstaatlichkeit stehe kurz vor dem Zusammenbruch.



Die seit mehr als fünf Monaten andauernden Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungsregion richten sich gegen die Regierung und den wachsenden Einfluss Chinas.