In Hongkong haben Demonstranten das Parlament gestürmt.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass eine Gruppe von Aktivisten mit einem Metallwagen, Stöcken und Gerüstteilen Glasscheiben zertrümmert habe und in das Gebäude eingedrungen sei. Die Polizei ging mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen die Demonstranten vor.



Tausende Menschen protestierten erneut gegen ein Gesetzesvorhaben, das Auslieferungen an China ermöglichen soll. Zudem ist heute der 22. Jahrestag der Rückgabe der ehemaligen britischen Kolonie an China.