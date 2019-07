In Hongkong versuchen Aktivisten der Demokratiebewegung, das Gebäude der Regionalregierung zu stürmen.

Laut Agenturberichten zerstörten sie Fensterscheiben und versuchten, sich gewaltsam Eingang zu verschaffen. Die Polizei ging mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen die Demonstranten vor, die zudem Regierungsviertel blockieren wollten.



Anlass für die Proteste ist der heutige 22. Jahrestag der Rückgabe der ehemaligen britischen Kolonie an China. Mehrere tausend Menschen nahmen an einer Kundgebung gegen die jährliche Fahnenzeremonie teil.



Zuletzt war es in Hongkong wegen eines umstrittenen Gesetzes für Auslieferungen an die Volksrepublik China zu den größten Protesten seit drei Jahrzehnten gekommen.