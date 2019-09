In Hongkong sind erneut zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Anlass war der fünfte Jahrestag der sogenannten Regenschirm-Proteste.

Die Anhänger der Demokratie-Bewegung versammelten sich im Zentrum der Stadt: an dem Ort, an dem 2014 die friedlichen Proteste begonnen hatten. Damals demonstrierten die Aktivisten insgesamt 79 Tage lang für mehr Demokratie und freie Wahlen in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. Den Namen bekam die Bewegung durch die vielen Regenschirme, die die Demonstranten damals zum Schutz gegen die Polizei bei sich getragen hatten.



Am Rande der großen Kundgebung wieder zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Die Proteste in Hongkong sollen dieses Mal vier Tage lang dauern. Die Aktivisten wollen so ein Zeichen gegen China setzen, denn am Dienstag feiert die Volksrepublik ihren 70. Jahrestag.