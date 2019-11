In Hongkong sind die beiden festgenommenen deutschen Austauschstudenten wieder frei.

Nach übereinstimmenden Medienberichten wurden sie schon gestern wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Laut "South China Morning Post" waren sie am Freitag festgesetzt worden, als sie sich in einer größeren Gruppe von Studenten bewegten. Der Vorwurf lautete auf "illegale Versammlung".



Auch heute kam es in Hongkong wieder zu gewalttätigen Zusammenstößen. Polizisten setzten Tränengas gegen Aktivisten ein, die Blockaden errichtet hatten. Die Demonstranten warfen Molotow-Cocktails.



Die Bevölkerung in Hongkong zeigt sich angesichts der Proteste zunehmend gespalten. Befürworter der Regierung begannen damit, Barrikaden zu beseitigen. Maskierte Demonstranten bewarfen die Menschen Medienberichten zufolge mit Steinen und bauten die Straßensperren wieder auf.



Die Proteste in Hongkong halten seit Monaten an. Sie richten sich gegen Hongkongs Führung und einen zunehmenden Einfluss der chinesischen Zentralregierung.