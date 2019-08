Nach dem Verbot einer neuen Demonstration in Hongkong geht die Polizei gegen prominente Aktivisten der Protestbewegung vor.

Der Bürgerrechtler Joshua Wong sei festgenommen und auf eine Polizeiwache gebracht worden, teilte seine regierungskritische Partei "Demosisto" mit. Wong hatte vor mehreren Jahren Studentenproteste angeführt und war inhaftiert worden. Auch seine Mitstreiterin Agnes Chow und der Anführer der verbotenen Unabhängigkeitspartei Hong Kong National Party, Andy Chan, wurden in Gewahrsam genommen.



Seit Anfang Juni kommt es in der Sonderverwaltungszone immer wieder zu Protesten. Die Demonstranten befürchten einen steigenden Einfluss der chinesischen Regierung auf Hongkong. Zudem fordern sie eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt bei den Protesten.



Gestern verbot die Polizei in Hongkong eine für morgen geplante Demonstration. Zur Begründung wurden Sicherheitsbedenken angeführt.