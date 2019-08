In Hongkong ist es bei erneuten Protesten gegen die Regierung zu Ausschreitungen gekommen.

Nach einem friedlichen Sitzstreik an einer U-Bahn-Station versuchten einige Demonstranten der Polizei den Zugang zu verwehren. Sie verschanzten sich hinter Mülleimern und Ticketautomaten und kippten Reinigungsmittel, Löschschaum sowie Bier auf den Boden. Die Polizei verzichtete darauf, die Reihen mit Gewalt zu durchbrechen. Vor Mitternacht Ortszeit zogen die meisten Demonstranten ab. Am 21. Juli waren 50 Menschen an dem U-Bahnhof von einem Mob mit Stangen und Stöcken teils schwer verletzt worden. In Hongkong gibt es seit Wochen Massendemonstrationen für mehr Demokratie und gegen eine wachsende Einflussnahme Pekings.