In Hongkong ist erneut ein Mensch im Zusammenhang mit den Protesten getötet worden.

Nach Angaben eines Krankenhauses in der chinesischen Sonderverwaltungszone starb ein 70-jähriger Mann an den Folgen einer Kopfverletzung. Er soll von einem Stein getroffen worden sein. Vor einer Woche war ein 22-Jähriger von einem Parkhaus gestürzt und dabei tödlich verletzt worden.



Die Demonstranten setzten heute den vierten Tag in Folge ihre Blockaden fort. Schulen blieben geschlossen, der Betrieb zahlreicher U-Bahn- und Buslinien wurde eingestellt. Die Demonstranten versperrten Straßen. Tausende Studenten verbarrikadierten sich in mehreren Universitäten der Stadt und legten Vorräte an Lebensmitteln, Brandsätzen, Steinen und selbst gebauten Waffen an.