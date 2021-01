Die Behörden in Hongkong gehen weiter gegen Vertreter der Zivilgesellschaft vor.

Polizisten nahmen mindestens elf Menschen fest, darunter einen Regionalpolitiker einer demokratischen Partei. Die Festnahmen stehen offenbar im Zusammenhang mit der gescheiterten Flucht von zwölf Demokratieanhängern in einem Boot nach Taiwan. Sie waren im August von Chinas Küstenwache aufgegriffen worden. Zehn von ihnen wurden in China zu Haftstrafen verurteilt. Seitdem suchen die Ermittler in Hongkong nach Helfern der Geflüchteten.

