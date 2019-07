In Hongkong haben erneut zehntausende Menschen gegen die Regionalregierung demonstriert.

Die Teilnehmer zogen in schwarzer Kleidung durch die Stadt. Die Polizei hatte die geplante Route verkürzt, sodass die Demonstranten nicht an Regierungssitz und Parlament vorbeiziehen konnten. Zudem gab es erhebliche Sicherheitsvorkehrungen. Die Protestierenden forderten das endgültige Aus für ein Gesetz, das Auslieferungen nach Festland-China ermöglichen würde. Zudem verlangten sie eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt. Bei früheren Demonstrationen war es zu Zusammenstößen von Teilnehmern und Polizisten gekommen.



Gestern hatten sich in Hongkong tausende Unterstützer der Regierung zu einer Kundgebung versammelt.