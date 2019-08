In Hongkong haben Demokratie-Aktivisten für heute zu neuen Massenprotesten gegen die Regierung aufgerufen.

Politiker der Opposition sprachen von einem "Marsch der Millionen". Die Polizei hat die Kundgebung genehmigt, aber einen Demonstrationszug durch die Straßen untersagt. In der chinesischen Sonderverwaltungszone gibt es seit Wochen Proteste. Erst gestern hatten sich erneut zehntausende Menschen versammelt. Zudem hatten Demonstranten über Tage hinweg den internationalen Flughafen in Hongkong blockiert.



In der Vergangenheit kam es am Rande der Kundgebungen immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei.