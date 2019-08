In Hongkong haben Anhänger der Demokratiebewegung für heute zu neuen Massenprotesten gegen die Regierung aufgerufen.

Angekündigt wurde ein "Marsch der Millionen". Die Polizei hat die Kundgebung genehmigt, aber einen Demonstrationszug durch die Straßen untersagt. In der chinesischen Sonderverwaltungszone gibt es seit Wochen Proteste. Auch gestern hatten sich zehntausende Menschen versammelt. Zudem hatten Demonstranten über Tage hinweg den internationalen Flughafen in Hongkong blockiert. In der Vergangenheit kam es am Rande der Kundgebungen immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei.



Die Europäische Union rief zur Zurückhaltung auf. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini sagte in Brüssel, es müssten dringend Schritte zur Deeskalation unternommen werden. Zugleich betonte sie, die in Hongkong rechtlich verankerten Bürgerrechte dürften nicht angetastet werden.