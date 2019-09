In Hongkong gibt es erneut Proteste gegen die Regierung.

Schülerinnen und Schüler formten eine Menschenkette, tausende Menschen versammelten sich zudem vor einer U-Bahn-Station. Dort setzte die Polizei nach Angaben von Korrespondenten Tränengas gegen die Demonstranten ein.



In dieser Woche hatte Hongkongs Regierungschefin Lam angekündigt, das umstrittene Auslieferungsgesetz vollständig zurückzuziehen. Dieses hatte die Proteste ursprünglich ausgelöst. Inzwischen haben die Menschen weitere Forderungen an die Regierung gestellt, unter anderem nach einer unabhängigen Untersuchung der Polizeigewalt gegen Demonstranten. Derzeit hält sich Bundeskanzlerin Merkel zu Gesprächen in China auf. Dabei rief sie zu einer friedlichen Lösung des Konflikts in der Sonderverwaltungszone auf.