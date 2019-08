In Hongkong sind wieder tausende Menschen für Freiheit und Demokratie auf die Straße gegangen.

Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, haben die Organisatoren auch für das Wochenende weitere Kundgebungen geplant. Es wird befürchtet, dass es erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei kommen könnte.



Vor dem Hintergrund der Proteste trat inzwischen der Chef der Fluglinie Cathay Pacific, Hogg, zurück. Die chinesische Führung hatte den Druck auf Cathay Pacific erhöht. Piloten und Flugbegleiter, die sich an den Protesten beteiligt hätten, sollten nicht mehr auf Flügen auf das chinesische Festland eingesetzt werden. In der Folge wurden mehrere Mitarbeiter entlassen. - Regierungskritische Demonstranten hatten zuletzt über Tage hinweg den internationalen Flughafen in Hongkong blockiert.