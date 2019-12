In Hongkong haben erneut mehrere Tausend Demonstranten gegen die Regierung protestiert.

Nach Angaben der Polizei errichteten sie Straßensperren und griffen Zivilfahnder an. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Schlagstöcke ein. Zu gewaltsamen Zusammenstößen kam es in insgesamt fünf Einkaufszentren Hongkongs.



Die Massenproteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone dauern seit rund einem halben Jahr an. Sie richten sich gegen die Regierung, der die Demonstranten vorwerfen, zu viel politischen Einfluss aus Peking zuzulassen.