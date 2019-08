In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sind die regierungskritischen Proteste auch heute fortgesetzt worden.

Im Anschluss an eine genehmigte Kundgebung tausender Lehrer, die zum Sitz von Regierungschefin Lam zogen, gingen wieder Zehntausende auf die Straße. Einige von ihnen trugen Gasmasken bei sich, um sich vor dem Tränengas der Polizei zu schützen. Aus Angst vor Krawallen schlossen viele Geschäfte entlang der Route früher als sonst. Für morgen hat die einflussreiche Menschenrechtsgruppe Civil Human Rights Front zu einer weiteren Kundgebung aufgerufen.



In Australien demonstrierten hunderte Menschen für ein Ende der Gewalt bei den Protesten in Hongkong. Ein Teil bekundete dabei seine Unterstützung für die chinesische Regierung und machte die Aktivisten für die Gewalt verantwortlich. Andere Gruppen äußerten ihre Sympathie für die Demokratiebewegung. In Melbourne kam es nach Polizeiangaben zu Auseindersetzungen zwischen Anhängern beider Lager.