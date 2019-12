In Hongkong hat es einzelne Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gegeben.

Wie die "South China Morning Post" meldet, errichteten etwa 200 Menschen eine Straßenblockade. Zudem wurde der Eingang einer U-Bahn-Station in Brand Gesetz. Die Polizei setzte laut dem Bericht Tränengas ein. Für heute sind zwei Demonstrationen angekündigt. Eine davon ist in der Nähe der Polytechnischen Universität geplant. Auf dem Campus war es vor zwei Wochen zu heftigen Zusammenstößen gekommen.



Am vergangenen Sonntag hatte die Demokratie-Bewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone einen deutlichen Sieg bei den Bezirksratswahlen erzielt. Regierungschefin Lam lehnt Zugeständnisse an die Bewegung jedoch ab. Die Demonstranten fordern unter anderen Lams Rücktritt und eine unabhängige Untersuchung von Polizeigewalt.