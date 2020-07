Die Hongkonger Polizei hat erstmals unter Bezug auf das neue sogenannte Sicherheitsgesetz Terror-Vorwürfe gegen einen Festgenommenen erhoben.

Der 24-jährige Mann werde zudem der Anstachelung zur Abspaltung beschuldigt, teilte sie in der chinesischen Sonderverwaltungszone mit.



Das neue Sicherheitsgesetz trat Anfang der Woche in Kraft. Nach Auffassung von Kritikern schränkt es die Bürgerrechte in der Sonderverwaltungszone massiv ein. Es erlaubt das Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die nach Auffassung der Behörden die nationale Sicherheit bedrohen.