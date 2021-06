In Hongkong hat der erste Prozess auf Grundlage des sogenannten Sicherheitsgesetzes begonnen.

Der Demokratie-Aktivist Tong Ying Kit muss sich unter anderem wegen des Vorwurfs des Terrorismus vor Gericht verantworten. Er soll im vergangenen Jahr mit seinem Motorrad absichtlich in eine Gruppe von Polizisten gefahren sein. Der Prozess findet ohne Geschworene statt. Tong wies die Anschuldigungen zu Beginn der Verhandlung zurück. Auf Grundlage des Sicherheitsgesetzes sitzen derzeit mehr als 60 Menschen in Untersuchungshaft. Unter ihnen sind viele führende Vertreter der Demokratiebewegung.



Das Gesetz war im vergangenen Jahr in Kraft getreten. Es erlaubt den Behörden in Hongkong ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit Chinas bedrohen.

