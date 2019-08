Die Außenminister der EU-Staaten sind wegen der Entwicklung in Hongkong besorgt.

Das sagte Bundesaußenminister Maas nach einem Treffen im finnischen Helsinki. Man sei nach wie vor der Auffassung, dass die Menschen, die dort auf die Straße gingen, von ihrem Recht Gebrauch machten, sich zu versammeln und ihre Meinung zu äußern. Die Lage dürfe nicht weiter eskalieren, betonte Maas.



In Hongkong waren heute prominente Aktivisten der Protestbewegung vorübergehend festgenommen worden. China drohte außerdem mit dem Einsatz der Armee. Sollte es in der Sonderverwaltungszone zu einer Eskalation kommen, würden die dort stationierten chinesischen Soldaten nicht untätig zuschauen, heißt es in der staatlichen Zeitung "China Daily". Die Anwesenheit des chinesischen Militärs sei - so wörtlich - nicht rein symbolisch zu verstehen.



Die Führung in Peking hat nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters Zugeständnisse an die Demonstranten verhindert. Sie soll den Vorschlag der Hongkonger Regierungschefin Lam abgelehnt haben, den ausgesetzten Gesetzentwurf zur Auslieferung Beschuldigter an China endgüldig zurückzunehmen.



Seit Wochen gibt es in der chinesischen Sonderverwaltungszone Demonstrationen gegen die Regierung und gegen einen wachsenden chinesischen Einfluss.



Bundeskanzlerin Merkel wird am Donnerstag zu einem dreitägigen Besuch in China erwartet. Wie Regierungssprecher Seibert weiter mitteilte, ist unter anderem ein Treffen mit Ministerpräsident Li Keqiang geplant. Die Kanzlerin wird von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet.