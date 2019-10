Die EU-Außenbeauftragte Mogherini hat sich besorgt über die Zuspitzung der Lage in Hongkong geäußert.

Nur Zurückhaltung, Deeskalation und Dialog könnten weiterführen, hieß es in einer Erklärung Mogherinis. Die Grundfreiheiten der Menschen in Hongkong müssten gewahrt werden, darunter die Versammlungsfreiheit. Diese Rechte müssten aber friedlich ausgeübt werden.



Einen Tag nach den Protesten in Hongkong, bei denen ein 18-jähriger Demonstrant durch einen Schuss eines Polizisten verletzt wurde, gingen gestern erneut Tausende Anhänger der Demokratie-Bewegung auf die Straße.