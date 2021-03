Die EU hat China davor gewarnt, das Wahlrecht in der Sonderverwaltungszone Hongkong zu ändern.

Man befürchte weitreichende negative Folgen für die demokratischen Prinzipien, erklärte der Auswärtige Dienst der Europäischen Union. Man werde entsprechend darauf reagieren, sollten die politischen Freiheiten in Hongkong ernsthaft eingeschränkt werden.



China hat angekündigt, die Wahlen in der ehemaligen britischen Kronkolonie künftig stärker zu kontrollieren. Laut einem Gesetzentwurf sollen Kandidaten in Zukunft von einem Peking-treuen Wahlkomitee nominiert werden. Bereits im vergangenen Jahr hatte Peking mit der Einführung eines so genannten Sicherheitsgesetzes den Druck auf Regierungsgegner in Hongkong deutlich erhöht.

