In Hongkong sind drei Abgeordnete festgenommen worden, die sich für die Demokratiebewegung eingesetzt hatten.

Ihnen werde die Störung einer Parlamentsversammlung im Mai vorgeworfen, bei der es um das inzwischen zurückgezogene Auslieferungsgesetz gegangen sei, teilte die Polizei mit. Vier weitere Abgeordnete hätten eine Aufforderung erhalten, sich bei einer Polizeiwache zu melden. Auch diese sollten in Gewahrsam genommen werden. Pro-demokratische Politiker bezeichneten die Festnahmen als Provokation.



In Hongkong sind auch an diesem Wochenende wieder Proteste geplant. Sie dürften durch den Tod eines Studenten weiter angeheizt werden, der nach einem Sturz in einem Parkhaus ums Leben gekommen war.