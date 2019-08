Aus Hongkong werden erneut Proteste gemeldet.

Hunderte zum Teil schwarz gekleidete Menschen protestierten auf dem internationalen Flughafen gegen die Regierung. Der Flugbetrieb ist für den Rest des Tages eingestellt. Bereits gestern hatten Tausende aus Wut über Polizeigewalt die Abfertigungshalle besetzt und den Flughafen zum Erliegen gebracht. Ungeachtet dieser Vorwürfe stellte sich Hongkongs Regierungschefin Lam hinter die Sicherheitskräfte. Die Polizei habe in den vergangenen zwei Monaten große Schwierigkeiten gehabt, das Gesetz durchzusetzen, sagte Lam. Die Demonstranten wenden sich vor allem gegen einen wachsenden Einfluss Pekings auf die Sonderverwaltungszone. Die chinesische Regierung sieht in den Protesten erste Anzeichen von Terrorismus.



Die Hohe Kommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen, Bachelet, forderte eine unhabhängige Untersuchung zum Vorgehen der Polizei in Hongkong.