Der Flughafen in Hongkong hat seinen Betrieb wieder aufgenommen. Die Flughafenbehörde hat eine einstweilige Verfügung gegen Demonstrierende erwirkt. Damit soll der Betrieb des internationalen Flughafens gewährleistet werden. Proteste und Demonstrationen sind auf dem Flughafengelände nun verboten.

Nach Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei war es zuvor in den Abendstunden ruhiger geworden. Hunderte Flüge, die in den vergangenen beiden Tagen gestrichen worden waren, werden nun neu terminiert und sollen heute im Lauf des Vormittags starten.



Zur Zeit befinden sich nach Angaben der Polizei noch etwa 30 Protestierende im Gebäude. Ein Polizeisprecher sagte, in den Stunden zuvor seien fünf Personen festgenommen worden. Vor zehn Wochen hatten die regierungskritischen Proteste in Hongkong begonnen und schlagen immer wieder in Gewalt um. Seit Beginn der Demonstrationen wurden rund 600 Menschen inhaftiert.



Bundesaußenminister Maas appellierte bei einem Besuch in New York an alle Seiten, sich zurückzunehmen. US-Präsident Trump teilte per Twitter mit, die amerikanischen Geheimdienste hätten Hinweise darauf, dass China Truppen an der Grenze zu Hongkong in Stellung bringe. Chinesische Staatsmedien berichten seit Tagen darüber und zeigten Videos von gepanzerten Fahrzeugen der paramilitärischen Polizei, die in Shenzhen an der Grenze zusammengezogen wurden. Es habe sich um eine Übung gehandelt, hieß es dazu.