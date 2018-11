Der chinesische Wissenschaftler He Jiankui hat seine Arbeit, die zur Geburt der ersten genetisch veränderten Baby geführt haben soll, verteidigt.

Auf einem Kongress in Hongkong sagte er, die Wissenschaft müsse mehr tun, um erkrankten Menschen zu helfen. Ihm gehe es nicht um die Schaffung von Designer-Babys, sondern um die Heilung von Krankheiten. He kündigte an, seine Daten überprüfen zu lassen. Andere Experten auf der Tagung reagierten empört und kritisierten seine Arbeit als unverantwortlich. Die chinesischen Behörden haben eine Untersuchung des Falls angeordnet.



He Jiankui hatte am Montag erklärt, einem Ehepaar zur Geburt genmanipulierter Kinder verholfen zu haben. Er habe im Erbgut der Zwillinge ein Gen stillgelegt, damit diese nicht mit dem HI-Virus infiziert werden könnten. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es nicht.