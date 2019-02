Ein Gericht in Hongkong hat drei Transgender-Männern die Anerkennung ihres Geschlechts im Ausweis verweigert.

Zur Begründung hieß es, die drei hätten keine vollständige körperliche Geschlechtsumwandlung vollzogen. Die drei Männer waren als Frauen geboren worden und wenden eine Hormonbehandlung an.



Amnesty International nannte den Beschluss des Gerichts einen Rückschlag für Transgender und eine verpasste Gelegenheit, gegen deren Diskriminierung in Hongkong vorzugehen. Niemand, so die Stellungnahme, dürfe zu einer geschlechtsumwandelnden Operation gezwungen werden, um sein Geschlecht auch im Pass anerkannt zu bekommen.