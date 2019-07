In Hongkong hat es wieder Zusammenstöße zwischen Demonstrierenden und der Polizei gegeben.

Medienberichten zufolge richteten sich die Proteste im Grenzdistrikt Sheung Shui gegen chinesische Händler, die in Hongkong steuerfreie Waren erwerben, um sie auf dem chinesischen Festland weiterzuverkaufen. Die Protestierenden warfen mit Gegenständen, die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein.



In den vergangenen Wochen hatte es in Hongkong Massenproteste gegen ein geplantes Gesetz gegeben, das die Auslieferung von Regimekritikern nach China vorsah. Regierungschefin Lam hat den Entwurf inzwischen zurückgezogen.