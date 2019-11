In Hongkong ist es erneut zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen.

Polizisten setzten Tränengas gegen Aktivisten ein, die seit Tagen einen wichtigen Tunnel der Stadt blockieren und sich auf einem Universitätsgelände verschanzen. Die Demonstranten warfen Molotow-Cocktails.



Derweil zeigt sich die Bevölkerung in Hongkong angesichts der Proteste zunehmend gespalten. Befürworter der Regierung begannen damit, Barrikaden zu beseitigen. Maskierte Demonstranten bewarfen die Menschen Medienberichten zufolge mit Steinen und bauten die Straßensperren wieder auf.



Die Proteste in Hongkong halten seit Monaten an. Sie richten sich gegen Hongkongs Führung und einen zunehmenden Einfluss der chinesischen Zentralregierung.