Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Göring-Eckardt, fordert von der Bundesregierung, sich klarer für die Autonomie Hongkongs einzusetzen.

Bundesaußenminister Maas müsse den chinesischen Botschafter einbestellen, sagte Göring-Eckardt. Es müssten klare Konsequenzen für den Fall angekündigt werden, dass China das neue Sicherheitsgesetzt für Hongkong verabschiedet.



In der ehemaligen britischen Kronkolonie demonstrierten tausende Menschen gegen das geplante Gesetz. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei.



Über das Sicherheitsgesetz soll der Volkskongresses in Peking am Donnerstag abstimmen. Es richtet sich nach Angaben der Zentralregierung gegen Subversion, Verrat und Aufwiegelung. Hongkongs Demokratiebewegung sieht darin einen Angriff auf die Autonomie der Sonderverwaltungszone.