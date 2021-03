Großbritannien wertet die Änderung des Wahlrechts in Hongkong als einen weiteren Verstoß Chinas gegen das Abkommen über den Status der früheren Kronkolonie.

Der britische Außenminister Raab sagte, die Entscheidung Pekings bedeute einen klaren Bruch der rechtsverbindlichen Chinesisch-Britischen Erklärung. Darin war 1984 der Status der früheren britischen Kronkolonie als chinesische Sonderverwaltungszone festgeschrieben worden, der für 50 Jahre Sonderrechte gewährt werden. Die Reform sei bereits der dritte Bruch des Abkommens innerhalb weniger Monate, betonte Raab.



Der chinesische Volkskongress hatte am Donnerstag Änderungen des Wahlrechts in Hongkong zugestimmt, wonach ein Peking nahestehendes Komitee einen größeren Anteil der Mitglieder des Parlaments ernennen darf. Dadurch sinkt die Zahl der Parlamentarier, die von der Bevölkerung Hongkongs gewählt werden. Außerdem erhält China ein Vetorecht über die Kandidaten. Im vergangenen Jahr hatte die chinesische Führung bereits mit der Einführung des sogenannten Sicherheitsgesetzes den Druck auf Regierungsgegner in Hongkong erhöht.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.