In Hongkong hat ein neues Protest-Wochenende begonnen: Trotz der Warnungen aus Peking sind in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong wioeder Regierungsgegner auf die Straße gegangen. Zum Auftakt machten sich Tausende Lehrer und Lehrerinnen auf den Weg zum Sitz der Regierungschefin.

Im Anschluss an die genehmigte Kundgebung der Lehrer gingen wieder Zehntausende auf die Straße. Einige von ihnen trugen Gasmasken bei sich, um sich vor dem Tränengas der Polizei zu schützen. Aus Angst vor Krawallen schlossen viele Geschäfte entlang der Route früher als sonst.Proteste gab es unter anderem in den bei Touristen beliebten Hafenvierteln Hung Hom und To Kwa Wan. In einem Park versammelten sich jedoch auch regierungsnahe Demonstranten.



Für morgen hat die einflussreiche Menschenrechtsgruppe Civil Human Rights Front zu einer weiteren Kundgebung aufgerufen. Die Organisation meidet Konfrontationen mit der Polizei und war die treibende Kraft hinter den Rekord-Kundgebungen im Juni und Juli mit mehreren hunderttausend Teilnehmern.

EU mahnt zum Dialog

Angesichts der anhaltenden Proteste in Hongkong hat die Europäische Union zur Zurückhaltung aufgerufen. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini sagte in Brüssel, es müssten dringend Schritte zur Deeskalation unternommen werden. Zudem sei es wichtig, dass die Konfliktparteien miteinander ins Gespräch kämen. Mogherini wies außerdem darauf hin, dass Hongkongs hoher Grad an Unabhängigkeit unter dem 'Ein Land, zwei Systeme'-Prinzip in internationalen Abmachungen verankert sei und weiter aufrechterhalten werden müsse.



In Australien demonstrierten hunderte Menschen für ein Ende der Gewalt bei den Protesten in Hongkong. Ein Teil bekundete dabei seine Unterstützung für die chinesische Regierung und machte die Aktivisten für die Gewalt verantwortlich. Andere Gruppen äußerten ihre Sympathie für die Demokratiebewegung. In Melbourne kam es nach Polizeiangaben zu Auseindersetzungen zwischen Anhängern beider Lager.